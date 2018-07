Polícia baiana investiga morte de menina em piscina

"Temos a impressão de que a causa da morte foi mesmo afogamento, o que estamos investigando são as circunstâncias que levaram à ocorrência", afirma. "Se for detectado que houve alguma falha, vamos atrás de quem deveria ter a responsabilidade no momento". A vítima, Maria Eduarda Ribeiro Dantas, viajava com os pais e um irmão de 10 anos, residentes em Poá (SP), para aproveitar o feriado de 9 de julho no litoral baiano. Por volta das 14 horas de segunda-feira, ela foi localizada, já sem sentidos, na piscina destinada a adultos do Sauípe Park, um dos cinco hotéis que compõem o complexo. Ela foi atendida pela equipe médica do resort, que tentou a reanimação, mas a garota não resistiu.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Salvador, passou por autópsia - o laudo deve ser conhecido em dez dias - e foi liberado na tarde desta terça-feira, depois que os pais foram ao local. A mãe da menina, Dagmar Ribeiro, contou que ela brincava com o irmão na piscina infantil do hotel. Os dois eram vigiados à distância pelos pais, que não identificaram o momento em que ela saiu do local. "Começamos a procurar pela área, até que vimos alguém tirando ela da piscina maior", conta. De acordo com ela, não havia salva-vidas no local no momento do afogamento. "Foi um hóspede quem socorreu minha filha", afirma.

Segundo comunicado distribuído pela assessoria do resort, os primeiros socorros foram prestados por um profissional de salvatagem contratado do complexo. Ainda de acordo com a nota, a menina foi encaminhada, de ambulância, ao centro médico do complexo, "onde recebeu atendimento imediato da médica plantonista". De acordo com a administração de Sauípe, a criança não participava de nenhuma atividade promovida pelo hotel na hora da ocorrência e estava sob responsabilidade dos pais. Segundo policiais da Delegacia de Praia do Forte, o depoimento dos pais da criança foi marcado para quarta-feira. Depois de prestar esclarecimentos, eles viajam para São Paulo, para o enterro em Poá.