Polícia britânica divulga foto de como seria Madeleine aos 9 anos de idade

LONDRES - Investigadores britânicos que estão revendo o caso do desaparecimento da garota Madeleine McCann divulgaram nesta quarta-feira, 25, uma novo foto gerada por computador do que seria a aparência da menina hoje em dia.

A foto, criada com a participação da família McCann, mostra como seriam as feições da menina aos nove anos, idade que ela teria hoje se estivesse viva. A imagem foi divulgada pela Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres.

A Scotland Yard afirmou ainda ser possível que Madeleine tenha sido sequestrada e ainda esteja viva. A menina tinha quatro anos quando desapareceu de um apartamento em um resort no Algarve, em Portugal, onde passava férias com a família, em maio de 2007. O caso do desaparecimento da menina britânica teve grande repercussão mundial.

Na terça-feira, o detetive Andy Redwood, que comanda a revisão do caso na Grã Bretanha, disse à BBC que seu time está "trabalhando para encerrar o caso".

