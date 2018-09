Polícia britânica planeja impedir 'briga de travesseiros'

A polícia de Leeds, na Grã-Bretanha, está tentando evitar que uma briga de travesseiros convocada pela internet seja realizada na cidade. Os moradores foram convidados a participar do evento na tarde do dia 25 de maio pelo site de relacionamento Facebook. A assessoria de imprensa da polícia disse ter entrado em contato com o suposto organizador da briga e pedido para que ele cancelasse o evento. "Nós estaremos monitorando a situação para garantir que o evento não seja realizado", diz o comunicado da polícia. Segundo a polícia, qualquer evento que tem o potencial de reunir um grande número de pessoas só pode ser realizado depois de obter uma licença da prefeitura. "Apesar de eventos desse tipo serem vistos como divertidos, é fácil ver como uma briga de travesseiros em massa pode sair do controle e dar aos policiais uma quantidade de trabalho significativa", diz o comunicado. Eventos como esse são conhecidos como "flash mobs", quando um grupo de pessoas se concentra em um lugar para relizar algum tipo de ação estranha. Os organizadores deste tipo de atividade dizem que trata-se de uma forma de arte perfomática. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.