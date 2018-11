Polícia britânica prende 12 suspeitos de planejarem ataques

A polícia regional de West Midlands informou que foram presos cinco suspeitos na cidade galesa de Cardiff, outros quatro em Stoke-on-Trent, na região central da Inglaterra, e mais três na capital Londres.

"Todos eles foram presos por suspeita de coordenar, preparar ou instigar um ato terrorista no Reino Unido", informou um porta-voz da polícia. Os suspeitos, com entre 17 e 28 anos, foram presos por policiais desarmados no início da manhã.

Uma importante autoridade iraquiana disse na semana passada acreditar que a Al Qaeda estava preparando ataques nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países europeus perto do Natal, um ano após uma tentativa fracassada de explodir um avião nos EUA.

Operações de busca foram realizadas nas casas dos 12 presos, além de um endereço em Birmingham e um outro na capital britânica, acrescentou um porta-voz policial.

O sub-chefe da Polícia Metropolitana, John Yates, que está à frente da política nacional contra o terrorismo, disse que a ação desta segunda-feira foi de grande escala, pré-planejada, e envolve informações de inteligência de várias forças.

"A operação está em seu estágio inicial, então não podemos fornecer detalhes neste momento sobre as atividades suspeitas", disse ele em comunicado. "No entanto, acredito que era necessário tomar uma ação neste momento para garantir a segurança pública."

