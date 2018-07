Polícia britânica teve viaturas, cachorros e radares roubados nos últimos anos

Viaturas, cachorros e equipamentos como radares e algemas foram roubados da polícia britânica nos últimos cinco anos, somando um prejuízo de centenas de milhares de libras para o país.

A lista de itens que desapareceram de delegacias na Grã-Bretanha foi revelada depois que a agência de notícias Press Association requisitou à Justiça acesso à informação.

Além do roubo de viaturas e carros de uso particular avaliados em até 30 mil libras cada (R$ 86 mil), bicicletas, bafômetros e um frigobar, também foi registrado o desaparecimento de coisas bem mais baratas, como três litros de leite semidesnatado, um vaso de planta, um pacote de bolos e um pacote de 20 rolos de papel higiênico.

"A lista de itens roubados é impressionante e os contribuintes britânicos devem estar preocupados que a polícia, que dá conselhos sobre como prevenir crimes, não seja capaz de evitar que ela mesma seja roubada", disse Emma Boon, diretora da Aliança do Contribuinte, instituição que faz campanha por uma maior eficiência no uso do dinheiro público na Grã-Bretanha.

Viaturas

A polícia da grande Manchester foi a que mais sofreu com os roubos, com um prejuízo de quase 87 mil libras (R$ 250 mil).

A vice-comandante da força, Lynne Potts, disse que todas as queixas são levadas a sério e que medidas estão sendo tomadas para proteger bens, equipamentos e veículos.

Viaturas foram roubadas do lado de fora de delegacias em Northumberland, Warwickshire, Strathclyde e Essex. Em Lancashire, uma viatura foi levada depois que os policiais se descuidaram com a chave por alguns instantes. O carro foi encontrado mais tarde.

No mesmo condado, um cachorro da raça terrier e um vira-lata foram roubados. Em Merseyside, pitbulls que haviam sido apreendidos desapareceram da delegacia.

Entre os itens listados como roubados estão ainda um bilhete de aposta, uma multa de trânsito em branco e uma lancheira vazia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.