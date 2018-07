Polícia busca 3º suspeito por morte de bancário em GO

Solteiro, funcionário do Banco do Brasil em Brasília (DF), Delclécio Azevedo foi morto com dois tiros, no abdome e na barriga, após reagir à tentativa de assalto dentro da agência do BB no setor Bueno.

D.A.M., de 18 anos é o terceiro suspeito, e deve se apresentar a policia amanhã. A informação é do advogado Janderson de Souza que nega participação do rapaz no crime. "Ele é trabalhador, não tem passagem pela policia, mas foi apontado por morador do bairro onde vive", disse para a reportagem.

"De fato, existem informações de que são três e não dois os envolvidos no crime", disse hoje a delegada de Homicídios, Leilany Batista Marciano. "Mas teremos uma solução do caso nos próximos dias", disse a delegada.

O crime foi gravado por câmeras da agência bancária e chocou pela reação ao assalto, a violência e frieza do matador, e pela ausência de segurança dentro, fora ou nas proximidades da agência.

"O Delclécio não sacou dinheiro", revelou a delegada. "Algo aconteceu, ele não conseguiu sacar", disse. "O assaltante tomou a carteira com documentos, depois do confronto atirou e fugiu".

Para desvendar o caso, a delegada de Homicídios está se valendo das imagens das câmeras e denúncias anônimas. Foram as denúncias que levaram a Policia a investigar D.A.M. Também, foram as denúncias que indicaram onde estava escondido Rafael Ayreston da Silva (22), apontado como executor do crime.

Preso em flagrante, ele nega o crime. "Não fui eu", disse à delegada Leiliane Marciano. "Não fui eu e não sei de nada disso".

Apesar da negativa, e do semblante frio, Rafael da Silva passou a ser investigado por envolvimento em outros casos de roubo - a chamada "saidinha de banco". Num deles, uma diarista supostamente teria sido roubada em R$ 1.500, no Jardim Goiás. Também está sob investigações de roubo e latrocínio, mas não há provas concretas.

Um menor identificado como J., tido como amigo de Rafael, e apreendido na segunda-feira, nega participação no crime. Porém, no momento da prisão ele carregava munições e uma arma que pode ser a mesma do crime. A perícia técnica analisa, mas não liberou laudos de confrontação balística.

Já o menor será ouvido (oitiva informal) por um promotor público, nesta sexta-feira. O Ministério Público Estadual (MPE) informou que "pedirá a internação provisória de J.", amanhã e o processo será encaminhado ao juiz da Vara da Infância e da Juventude de Goiânia.

A delegada de Homicídios, Leilany Batista Marciano, disse à reportagem que liberou, há três dias, o corpo do bancário morto, o carro (um Vectra com placas de Goiânia) e objetos encontrados no interior o veículos.

A família do bancário, que mora nas proximidades da agência do BB, não pode ser ouvida pela policia. Abatida, pediu adiamento do depoimento. Extra-oficialmente, sabe-se que Deoclécio participava, no domingo, de um encontro com a família.