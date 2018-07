Polícia busca adolescente acusado de matar homossexuais

Igor, que vivia com os avós em Agudos, estava desaparecido desde sábado, dia 29 de março. A polícia suspeitava de sequestro e o pai do garoto, que mora em São Paulo, chegou a distribuir fotos do filho em Agudos e cidades próximas, na tentativa de localizá-lo. Na quarta-feira, 2, porém, a polícia prendeu outro adolescente, de 15 anos, que confessou ter participado da morte de Igor. "Esse menino nos contou que (o menor) só matou Igor porque este era apaixonado por ele", descreveu o delegado titular de Agudos, Jader Biazon.

"Ele (o menor preso) também nos contou que o criminoso pretendia matar outro adolescente de 15 anos antes que a polícia localizasse o corpo de Igor", acrescentou o delegado. "Nossas equipes constataram que realmente ele estava aliciando o menino, que inclusive não estava mais indo à escola". Segundo Biazon, o Juizado decretou a internação dos dois adolescentes acusados pelo crime.

Antes de Igor, o menor de 17 anos já tinha sido condenado a pena de internação por matar o empresário Valdinei Rocha, de 56 anos, dono de fábricas de toldos e coberturas. Rocha, que segundo Biazon, era homossexual e teria tido um relacionamento com o rapaz, foi morto em 17 de março de 2013 com 16 golpes de faca. O adolescente foi condenado a cumprir internação com prazo indeterminado, da qual deveria ser liberado só depois de completar 18 anos. "No entanto, o Tribunal de Justiça (TJ) reformou a sentença em semiliberdade, o que o possibilitou que ele conhecesse Igor e tramasse o crime", contou o delegado. No dia 27 de março, o Juizado de Menores de Marília libertou o menor - e dois dias depois, segundo a polícia, ele matou Igor.