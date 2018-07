Polícia busca autor do disparo contra criança em Barueri A menina de 1 ano e 8 meses atingida por tiro nas costas na quarta-feira, 11, em Barueri, passa bem. Ela estava no banco do passageiro do carro de seu pai, o instalador Wagner Antonio Cruz da Silva, quando foi baleada por um motorista irritado por ter sido ultrapassado.