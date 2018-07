Polícia busca britânico que vive há 4 anos isolado em floresta

A polícia da região de Dyfed-Powys, no País de Gales (Grã-Bretanha), está em busca de um homem de 37 anos que passou os últimos quatro vivendo isolado em uma floresta local, provavelmente alimentando-se sobretudo de coelhos, plantas e frutas silvestres.

Em anúncio feito na terça-feira, as autoridades pediram aos cidadãos que deem eventuais pistas sobre o paradeiro de Wayne John Morgan, porque "sua família está preocupada com seu bem-estar".

"Conhecido localmente como 'lobisomem', ele adotou um estilo de vida considerado alternativo na região da (vila de) Pantyffynnon (no oeste da Grã-Bretanha). Ele não foi visto por seus familiares nos últimos quatro anos, mas, agora, há preocupações quanto ao seu estado", diz o comunicado policial.

'Habilidades'

Acredita-se que Morgan tenha sobrevivido na floresta graças a extraordinárias "habilidades manuais de sobrevivência" para resistir ao forte inverno, segundo o jornal The Daily Telegraph.

Morgan não está registrado como recipiente de nenhum benefício estatal.

"É possível que ele esteja com fome e em busca de comida", prossegue o comunicado da polícia. "Se você (cidadão local) suspeita da ausência de mantimentos de suas lojas, ou se suas plantas e garagens tiverem sido remexidas, por favor entre em contato conosco."

Também de acordo com o Telegraph, as autoridades estão buscando Morgan com a ajuda de um helicóptero e de cães farejadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.