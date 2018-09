Polícia busca cobaia humana que tem apenas 36h de vida

Sem tratamento, Lloyd corre risco de morrer nas próximas horas

A polícia britânica corre contra o tempo para encontrar uma cobaia humana que desapareceu durante os testes e corre risco de morte se não aparecer nas próximas 36 horas.

Matthew Lloyd, um enfermeiro de 35 anos, participava de testes clínicos e teve malária injetada em seu corpo.

Na quinta-feira, Lloyd, que vive em Southampton, no sul da Inglaterra, faltou ao tratamento em Oxford. Ele ligou para o trabalho avisando que estava doente e desde então não foi mais visto.

A polícia deu início a buscas frenéticas para encontrar a cobaia humana, porque existe o risco de o enfermeiro vir a falecer em decorrência da doença se não for tratado com urgência.

No domingo à noite, uma foto do enfermeiro foi divulgada para ajudar o público a identificá-lo.

"Mesmo o menor detalhe poderia se mostrar crucial na busca por Matthew para que ele possa receber a medicação que lhe salvará a vida", disse o detetive do caso, Dave Jackson.

Segundo a imprensa britânica, os investigadores estão seguindo as pistas deixadas pela utilização do telefone celular do enfermeiro e os saques realizados em sua conta bancária.

Os indícios são de que ele viajou em direção ao norte e pode ter estado em Birmingham, cerca de 200 quilômetros ao norte de Londres.

"Nossa preocupação com a saúde de Matthew é crescente porque ele precisa de medicação urgente", disse o detetive. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.