Polícia busca corpo de bebê britânico desaparecido há 21 anos em ilha grega

A polícia britânica está procurando o corpo de um bebê desaparecido em uma ilha grega há 21 anos.

Ben Needham tinha quase dois anos quando desapareceu na ilha de Kos, em 1991.

Na época, a casa onde a criança estava com a família ficava perto de um terreno que estava sendo limpo para a construção de uma outra casa. Havia toneladas de entulho no local.

A investigação para encontrar Ben se transformou em um dos casos mais famosos dos últimos anos na Grã-Bretanha, com pedidos de informações para o público.

A polícia até divulgou uma imagem de como Ben se pareceria já crescido, mas nada foi descoberto.

DNA e cães farejadores

A busca continou e nos últimos 18 meses, a polícia de South Yorkshire mostrou o material de investigação que estava com a polícia grega. Os investigadores também recolheram amostras do DNA de Ben, no hospital onde ele nasceu, na cidade britânica de Sheffield.

Uma teoria da polícia grega é que Ben, que estaria com vinte e três anos, teria caminhado até o terreno próximo e soterrado por acidente embaixo do entulho.

Esta teoria foi rejeitada pela mãe de Ben, Kerry Needham.

"Sei que meu filho está vivo, bem e em algum lutar. Aquele monte de entulho já estava ali quando Ben estava lá", afirmou.

Os policiais britânicos já estão na ilha de Kos e, junto com um arqueólogo forense e cães farejadores, pretendem examinar o local usando equipamento de pesquisa geofísica, para determinar quais áreas deverão ser escavadas.