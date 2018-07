Polícia busca imagens de acidente com Ferrari

A PM informou que o casal que estava no carro de luxo já havia saído do local quando os agentes chegaram. Testemunhas disseram que os dois tinham ferimentos leves e foram levados por um pessoa que os buscou de carro. O registro da ocorrência feito pelos policiais não indica a identidade do casal e quem estava dirigindo. A Ferrari, segundo a PM, está em nome de uma empresa.

De acordo com o porta-voz da PM, Sérgio Marques, as imagens foram solicitadas à concessionária ViaOeste. A ocorrência será levada a uma das delegacias da região para investigação. "A priori, não houve vítima. Então não existe necessidade de vistoria no veículo", diz Marques. Segundo ele, a provável causa do acidente é falha humana ou excesso de velocidade.