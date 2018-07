Polícia busca imagens do crime contra desembargador

Ele foi baleado durante uma tentativa de assalto em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Por volta das 22h de quinta-feira, Fernandes estacionava seu Honda City na Avenida Sete de Setembro, em Icaraí, quando foi abordado por dois homens que caminhavam na calçada. De acordo com a polícia, testemunhas teriam visto o desembargador dando ré no automóvel em que estava com o neto, após o anúncio do assalto.

Ele foi atingido por dois tiros, na cabeça e no pescoço, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu à cirurgia. Depois de efetuar os disparos, os suspeitos fugiram a pé. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio.

Gilberto Fernandes foi o primeiro negro nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), em 1998. Iniciou a carreira na magistratura em 1974, na comarca de Nilópolis, depois de ter atuado por mais de dez anos como advogado.