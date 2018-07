Polícia busca mãe que 'sequestrou' seus quatro filhos na Grã-Bretanha

A polícia britânica está buscando uma mãe galesa que fugiu com seus quatro filhos depois que um juiz ordenou que as crianças fossem devolvidas ao pai, na Espanha.

Jennifer Jones, de Llanelli, no País Gales, está disputando com o ex-marido espanhol, Tomas Palacin Cambra, que vive na ilha de Maiorca, a guarda de Jessica, de 14 anos, Tomas, de 12, Eva, de 9, e David, de 8.

Portos e aeroportos foram colocados em alerta sobre a possibilidade de Jennifer - que trabalharia como professora de inglês - tentar sair da Grã-Bretanha.

"Estou muito preocupado", disse Tomas, em Londres. "Peço que quem saiba onde as crianças estão ou tenha visto os quatro contate esse tribunal ou a polícia local."

Uma pessoa próxima a Jennifer contou que todos os seus amigos e parentes ficaram "devastados" com a decisão da Justiça britânica e acrescentou que, embora não tenham informação sobre o paradeiro da galesa, sabem que as crianças não estão em perigo com a mãe.

Tomas diz que essa seria a segunda vez que Jennifer fugiu com os quatro filhos. Segundo informações de seu advogado, dessa vez, sua ex-mulher estaria acompanhada do atual parceiro, John Williams.

Processo legal

As crianças moravam com o pai na Espanha, mas Jennifer as levou para a Grã-Bretanha e abriu um processo na Justiça do país pedindo a guarda dos filhos.

Na semana passada, o juiz Mark Hedley concluiu que a professora havia "sequestrado" os filhos e ordenou que eles fossem enviados de volta para a Espanha até dia 12 deste mês.

Jennifer não cumpriu as ordens do juiz, mas compareceu a uma audiência na Alta Corte de Londres na segunda-feira (dia 15).

Ela solicitou a anulação da decisão de Hedley, mas o juiz Roderic Wood se negou a acatar seu pedido.

"Eu estava preocupado com a possibilidade de a mãe fugir, então, com pesar no coração, ordenei que as crianças fossem imediatamente retiradas dos cuidados da mãe e entregues às autoridades locais por um curto período de tempo, para voltarem para a Espanha o quanto antes", disse Wood.

Segundo o juiz, porém, quando a polícia foi buscar as crianças pela manhã, descobriu que Jennifer havia fugido com elas.

"Agora seu paradeiro e o de seus filhos são desconhecidos e eu não sei as intenções da mãe", disse o juiz.

David Niven, especialista em proteção à criança e ex-presidente da Associação Britânica de Assistentes Sociais, disse que o sequestro dos filhos por um dos pais é relativamente incomum em disputas pela custódia das crianças

"A situação é triste porque ninguém vai ganhar nada com isso - especialmente as crianças.", disse Niven. "Acho que as crianças vão ficar traumatizadas por muitos anos."