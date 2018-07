Polícia busca pistas de assassino de menina A Divisão de Homicídios ainda não tem pistas sobre a identidade do homem que estuprou e matou a menina R., de 9 anos. Ela pedia esmolas na Lapa, centro do Rio, na noite de sábado, quando foi levada por um homem negro, que teria uma tatuagem na perna. Essa foi a versão do irmão de R., de 5 anos, e de uma amiga, de 6. As crianças disseram que o homem prometeu comprar um arco para a garota. Ele pegou a criança no colo e desapareceu. O corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte, no Aterro do Flamengo, próximo do Museu de Arte Moderna.