Polícia busca rapaz que fugiu com namoradas e bebê As Polícias Civil e Militar de Cajuru (SP), na região de Ribeirão Preto, estão procurando o lavrador Michel Ramos, de 22 anos, que está com uma adolescente de 17 anos e o bebê do casal, uma menina de quatro meses, em matagais da região. A aventura começou há cerca de um mês. Ramos passou a viver na mata com a jovem, a filha e outra adolescente de 15 anos, porque o avô dele não permitiu que ficasse com as duas, com as quais mantêm relação amorosa, morando juntos em seu sítio.