Polícia busca sem-terra suspeitos de chacina em fazenda no PE

O serviço de inteligência da Polícia Militar de Pernambuco ajuda a polícia de São Joaquim do Monte, no agreste, na captura de dois sem-terra foragidos, suspeitos de terem participado diretamente da morte de quatro seguranças na Fazenda Consulta, na tarde de sábado, 21. Um deles, Romero Severino da Silva, foi ferido no conflito. O outro não foi identificado. O delegado Luciano Francisco Soares, responsável pelas investigações, espera obter hoje novas informações que possam ajudar na captura dos dois suspeitos, ao ouvir o depoimento de um segurança que conseguiu escapar da chacina. Os dois sem-terra autuados por homicídio qualificado e presos no mesmo dia do crime - o líder do acampamento, Aluciano Ferreira dos Santos, 31 anos, e Paulo Cursino Alves, 62 - negaram ter atirado nos seguranças e apontaram Romero, foragido, como autor dos disparos. O MST diz que os sem-terra atiraram em legítima defesa e evitaram um massacre, pois sofriam ameaças de morte. Os sem-terra reivindicam as fazendas Consulta e Jabuticaba, em São Joaquim do Monte, a 137 quilômetros do Recife, onde o MST já promoveu nove invasões e reocupações de terra, sempre retornando às propriedades depois de despejado por reintegrações de posse concedidas pela Justiça.