Polícia busca suspeitos de assalto a hotel no Rio Policiais da Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (DEAT) desencadearam hoje uma ação no Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro,para tentar prender os suspeitos de participarem do assalto a um hotel no centro da cidade.Os agentes foram até o endereço de Alexandro Gonçalves de Mello, apontado como um dos autores do roubo. Durante a operação foram apreendidos US$ 600, ? 105 e material proveniente do assalto a uma loja de armas, do qual Alexandro também é suspeito de ter participado.