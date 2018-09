Polícia busca traficantes no Morro do Chapadão, no Rio Cerca de 150 policiais civis de delegacias distritais e de especializadas do Rio de Janeiro realizam nesta manhã uma operação para prender traficantes de drogas que agem no Morro do Chapadão, em Costa Barros. A ação teve início por volta das 9 horas e visa a cumprir 22 mandados de prisão, expedidos pela 26.ª Vara Criminal da Capital, com base em investigações desencadeadas por policiais da 39.ª Delegacia de Polícia (DP), de Pavuna. Entre os mandados, oito foram cumpridos contra traficantes que já se encontravam presos.