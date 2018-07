Polícia caça homem que escondeu ex-mulher em mala Seis equipes da Divisão de Homicídios tentam localizar em vários endereços o desempregado Rafael da Silva de Lima, de 27 anos, suspeito de ter assassinado a facadas sua ex-mulher, Iris Bezerra de Freitas, de 21 anos, encontrada no sábado dentro de uma mala na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.