Polícia cambojana suspeita de suicídio em morte de franceses

Os corpos de Laurent Vallier, de 42 anos, e de seus filhos, com idades entre dois e nove anos, foram encontrados em um lago atrás de sua casa em Kompong Speu, perto da capital Phnom Penh, no começo de janeiro. Eles estavam desaparecidos desde setembro.

O porta-voz da polícia cambojana Kirth Chantharith disse nesta terça-feira que uma investigação indicou que a causa das mortes era provavelmente suicídio, e que Vallier teria provavelmente jogado o carro no lago com as portas trancadas.

"Não encontramos nenhum sinal de assassinato e suspeitamos que tenha sido suicídio", disse Chantharith, complementando que a propriedade de Vallier estava intacta e que uma urna com as cinzas de sua falecida esposa cambojana, que morreu durante o parto, também foi encontrada no carro.

A embaixada francesa disse que a polícia do país havia concluído um relatório preliminar em conjunto com especialistas cambojanos, mas afirmou que não iria comentar o conteúdo do relatório, porque a investigação ainda estava em andamento.

O porta-voz da polícia cambojana, porém, disse que os investigadores franceses disseram que também suspeitam de suicídio como causa das mortes.

Em 15 de janeiro, a embaixada havia afirmado que era difícil identificar os corpos.

(Por Prak Chan Thul)