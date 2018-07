Polícia cerca escola no RJ em busca de criminosos Policiais Militares cercam, desde o começo da manhã desta sexta-feira, o Colégio Estadual Daltro Santos, no acesso à Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações, traficantes em fuga teriam invadido a escola para se esconder. O colégio foi esvaziado para as buscas e as aulas foram suspensas. Na ação, um homem foi ferido e socorrido e outro, preso. Um fuzil AK-47 foi apreendido.