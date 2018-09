Polícia checa entra em confronto com militantes de direita

A polícia da República Checa entrou em confronto nesta segunda-feira com manifestantes de extrema-direita que pretendiam alcançar um bairro cigano na cidade de Litvinov, no norte do país. Os policiais, alguns montados em cavalos, tentaram controlar os cerca de 500 manifestantes com cassetetes e bombas de gás. Os manifestantes responderam com coquetéis molotov e pedras. Pelo menos sete policiais e sete manifestantes foram feridos nos confrontos. Outras 15 pessoas foram presas. Os manifestantes fazem parte do extremista Partido dos Trabalhadores e pelo menos mil policiais foram destacados para conter a manifestação. "A polícia tentou impedir que os manifestantes chegassem ao bairro, mas eles começaram a atacar com coquetéis molotov", disse Jarmila Hrubesova, porta-voz da polícia. A empobrecida população cigana da República Checa é, há tempos, alvo de extremistas de direita, e muitos ciganos denunciam casos de discriminação racial no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.