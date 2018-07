Polícia chilena investiga bomba em embaixada brasileira A polícia chilena está investigando a explosão de uma bomba caseira na porta da embaixada do Brasil em Santiago, que causou apenas pequenos estragos. A explosão ocorreu por volta da 0h30, desta quarta-feira, em frente ao prédio da embaixada, no centro de Santiago, causando estragos nas janelas e muros. "Os estragos aparentemente não foram muito graves", informou a assessoria do Itamaraty, acrescentando que não houve feridos, segundo informações preliminares. Segundo a polícia chilena, a "explosão foi produzida por um artefato explosivo de fabricação caseira", mas não forneceu detalhes sobre a composição da bomba. A polícia acrescentou que a bomba possivelmente foi lançada "do exterior". Nas proximidades do prédio não foram encontrados panfletos, nem deixadas mensagens nas paredes ou outros elementos capazes de determinar a autoria, acrescentou. A polícia disse ainda que câmeras de segurança registraram uma pessoa correndo depois da detonação da bomba, o que está sendo investigado. (Por Antonio de la Jara e Mónica Vargas, com reportagem adicional de Eduardo Simões em São Paulo)