Polícia chilena investiga explosão de bomba na embaixada do Brasil

A polícia do Chile investiga a explosão de uma bomba de fabricação caseira que atingiu a embaixada do Brasil na capital do país, Santiago, na madrugada desta quarta-feira. A explosão quebrou vidros das portas laterais de entrada do prédio, localizado no centro da cidade. No momento da explosão o prédio estava vazio, e não houve feridos. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores do Chile, esta é a primeira vez que a embaixada brasileira sofre esse tipo de ataque. A polícia analisa as fitas das câmeras de vídeo que ficam em frente ao prédio para tentar identificar quem jogou a bomba. "Forte explosão" Moradores contaram à imprensa local que ouviram uma forte explosão e saíram às ruas. Eles contaram que viram um homem sozinho, com o rosto descoberto, correndo depois do ato. Esse tipo de ação ocorre com certa regularidade no Chile, geralmente em datas próximas ao golpe militar de 1973, quando Augusto Pinochet ocupou o cargo do então presidente socialista Salvador Allende. No entanto, geralmente alguma organização assume a responsabilidade pelo atentado, o que aconteceu em casos anteriores. Desta vez, porém, segundo o capitão Rolando Molina, da 2ª delegacia, que cobre a região, ninguém até agora assumiu a autoria do ataque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.