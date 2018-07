Polícia Civil afirma que roubo à Samsung foi de R$ 20 mi

Inicialmente, a polícia havia divulgado que o roubo teria sido de R$ 80 milhões, valor corrigido pela empresa para R$ 14 milhões. De acordo com a nota, a esse valor devem ser acrescidos R$ 6 milhões de "impostos suspensos e diferidos na aquisição da matéria prima".

A fábrica foi invadida por um bando armado que rendeu funcionários e fugiu levando sete caminhões carregados com produtos. De acordo com a nota, a Polícia Civil recebeu a relação dos produtos roubados com os números de série e trabalha para localizar possíveis redes de receptação.

Equipes estão em busca dos veículos usados no roubo, mas até esta sexta à tarde nada havia sido encontrado. Suspeitos que aparecem nas imagens captadas pelo sistema de vigilância da empresa também são procurados. Contatada, a empresa informou considerar como efetivo o prejuízo de R$ 14 milhões.