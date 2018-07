Polícia Civil apreende 61 máquinas caça-níqueis no RS A Polícia Civil de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, apreendeu 61 máquinas caça-níqueis ontem durante a Operação Cassino, cujo objetivo é combater jogos de azar. A operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais da cidade. Também foram recolhidos R$ 820 em dinheiro. A ação teve o apoio de sete delegados, 32 agentes e 14 viaturas da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM, situada em Canoas).