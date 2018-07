Polícia Civil-BA apreende 60 quilos de explosivos

Os explosivos estavam armazenados em uma cabana de madeira, sem segurança, próximos a tomadas elétricas, lâmpadas e galões de óleo diesel.

"Qualquer fonte de calor em contato com a combinação de nitrato de amônia poderia provocar uma grande explosão, colocando em risco a vida de pessoas que trabalhavam no local", explicou o coordenador regional e delegado Joaquim José Pereira de Souza.

Instalada nas imediações da Fazenda Santa Paula, no Km 53 da BR-330, a pedreira é explorada pela empresa Leite Rocha Ltda, com sede em Poções. Além do material explosivo, os policiais apreenderam ainda espoletas, carretéis e estopins, todos armazenados de maneira irregular.

O responsável pela Rocha Leite Ltda tem um prazo de até 15 dias para apresentar os documentos referentes a regularização do uso dos produtos controlados.