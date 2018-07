Polícia Civil de SP decide fazer operação padrão A Polícia Civil inicia hoje uma operação padrão no Estado de São Paulo que deve atrapalhar as transferências de presos, apreensões de caça-níqueis e investigações em locais distantes de onde os policiais trabalham. Os policiais também deixarão de pagar do seu bolso qualquer despesa necessária para uma investigação. Desde o início de agosto, os policiais negociam com o governo estadual reajuste nos salários da categoria. As entidades policiais alegam perdas salariais de 60% e querem o reajuste do salário. De acordo com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Adpesp), com a operação padrão, nenhum policial participará de escoltas de presos - cuja responsabilidade é da Secretaria de Administração Penitenciária. A entidade ainda afirma que os policiais levarão para casa objetos seus que servem às delegacias - caso dos computadores e impressoras de alguns DPs, desfalcados do material. Todo o pessoal emprestado à polícia será afastado. Os policiais ainda prometem, entre outras coisas, mandar as viaturas com problemas, o menor que seja, para o conserto. E requisitar burocraticamente as diárias caso seja necessário deixar a cidade para um trabalho. As informações são do Jornal da Tarde.