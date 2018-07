Polícia Civil deve ouvir PMs sobre execução de jovens

Nas imagens veiculadas pelo programa Fantástico, da Rede Globo, no domingo (31), dois homens chegam de motocicleta ao local onde três jovens estavam sentados, descem sem remover os capacetes e disparam contra eles, matando um adulto e um adolescente de 14 anos. Uma terceira pessoa conseguiu fugir.

Imagens gravadas por outra câmera de segurança na mesma rua mostram uma viatura da Polícia Militar numa esquina a cerca de 50 metros do local no mesmo horário do crime. Segundos após os suspeitos irem embora, o carro da PM passa lentamente em frente aos jovens baleados.

No boletim de ocorrência, registrado às 2 horas da manhã, policiais militares afirmam que encontraram os corpos das duas vítimas por volta da 1 hora da manhã. Ambos tinham, segundo o boletim, ferimentos causados por arma de fogo nas costas e no rosto.

O delegado afirma que, numa análise preliminar do vídeo, a proximidade do veículo de patrulha da PM com o local onde ocorreu o duplo assassinato "dá a impressão de que a viatura deu cobertura para as pessoas na moto". Os oito PMs ficarão em prisão administrativa durante a investigação do caso.

Outro objetivo neste momento, diz Itagiba, é tentar localizar e identificar o sobrevivente. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

A Polícia Militar afirmou, em nota divulgada à imprensa, que "assim que tomou conhecimento dos fatos no sábado (30) adotou providências imediatas para apurar as circunstâncias da ocorrência".