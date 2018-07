Polícia Civil divulga imagens de assassinato de policial A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 14, imagens do assassinato do policial Aride Luis dos Santos, de 44 anos, horas antes das mortes em série de 12 homens entre a noite deste domingo, 12, e a madrugada de hoje em Campinas, no interior de São Paulo. "A polícia divulgou as imagens do latrocínio do policial para pedir à população que, pelo disque-denúncia, aponte os responsáveis pelo crime. Pelo perfil das pessoas, quem as conhece poderá identificar", afirmou o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira.