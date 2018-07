Polícia Civil do Rio investiga morte de publicitária A Polícia Civil do Rio investiga o assassinato da publicitária Patrícia Gomes Ávilla, de 25 anos. Patrícia saiu de casa na Penha, na zona norte, na tarde da quinta-feira, 20, para ir a uma clínica de estética. O corpo dela foi encontrado num terreno baldio, em Queimados, na Baixada Fluminense, na manhã do dia seguinte, 21. O carro de Patrícia, um Pálio cinza, foi recuperado em Angra dos Reis, na quinta-feira, depois de uma troca de tiros entre dois homens e policiais militares. Os criminosos conseguiram fugir.