Polícia Civil do Rio prende agressor de secretário A Polícia Civil do Rio prendeu nesta sexta-feira à noite Eduardo Fauzi Richard Cerquize. Ele agrediu com um soco o secretário municipal de Ordem Pública da capital fluminense, Alexander Vieira da Costa, na terça-feira, 5. Costa concedia uma entrevista sobre a ação do órgão para fechar estacionamentos irregulares na zona portuária da capital quando foi surpreendido por Cerquize, que representa os interessados na exploração dos espaços desativados pela prefeitura.