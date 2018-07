Polícia Civil encontra ampola de insulina que sumiu

O medicamento estava dentro de uma caixa e ainda sem uso, mas o delegado Paulo Henrique Martins de Castro garante não muda a linha de investigação. Ele diz ter outras provas e indícios para sustentar a tese de que a criança diabética foi vítima da própria insulina.

Joaquim morreu no dia 5 do mês passado e seu corpo foi localizado cinco dias depois boiando no Rio Pardo. Seu padrasto Joaquim Longo, que está preso e é o principal suspeito pela morte do menino, segundo a polícia, se declarou inocente e falou que a polícia encontraria a insulina se procurasse.

Indícios

A falta de provas tem sido a maior dificuldade para elucidar a morte de Joaquim. Exames realizados no corpo do menino não detectaram excesso de insulina, mas policiais alegam que isso já era esperado porque o hormônio desaparece pouco tempo após ser aplicado.

Nesta terça-feira, 17, o pai e a mãe de Guilherme Longo foram ouvidos na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Ribeirão. O teor dos depoimentos não foi informado, mas a saída deles foi muito conturbada e, seguidos por repórteres de TV, acabaram precisando ser levados para casa por uma viatura da polícia.