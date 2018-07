Polícia Civil faz operação em clínica de estética no Rio Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde Pública (DRCCSP) realizam, hoje, uma operação em uma clínica de estética, localizada no centro do Rio. O dono do estabelecimento, um fisioterapeuta de 31 anos, foi preso em flagrante. Na ação, que tem o apoio da Vigilância Sanitária do município, foram apreendidos medicamentos e cosméticos. Os agentes continuam no local à procura de produtos falsificados e sem registro.