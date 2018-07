Polícia Civil indicia 2 médicos por morte de menina A Polícia Civil do Rio indiciou nesta sexta-feira, 20, dois médicos do Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, zona norte da capital fluminense, pela morte da menina Adrielly dos Santos Vieira, de 10 anos, atingida na cabeça por uma bala perdida na noite de Natal de 2012. Os chefes do Setor de Neurologia do hospital municipal, José Renato Ludolf Paixão, e do plantão, o cirurgião-vascular Ênio Eduardo Lima Lopes, responderão pelo crime de homicídio culposo (quando não há intenção de matar).