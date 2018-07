Polícia Civil inicia paralisação de 72 horas na Bahia

O sindicato da categoria, Sindpoc, pede reajuste médio de 100% nos salários dos agentes, parcelados nos próximos três anos. A contraproposta do governo é de reajustes de entre 30% e 40%, no mesmo período. O salário inicial de um policial civil no Estado, hoje, é de R$ 1.620,50. A direção do sindicato já sinalizou que aceitaria um reajuste médio de 70%, como o concedido aos delegados. O governo argumenta, porém, que não tem como arcar com o aumento.

De acordo com o Sindpoc, 30% dos 5.800 policiais, escrivães e peritos técnicos ocupam os postos nas delegacias, em regime de rodízio, como determina a lei. Apesar disso, todos os serviços burocráticos estão suspensos, bem como as investigações, as custódias de presos e os levantamentos cadavéricos. Registros de ocorrências só estão sendo feitos na sede da Polícia Civil, no Centro de Salvador, e pela internet, nos casos de furtos e de desaparecimento de pessoas.