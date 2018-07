Polícia Civil investiga morte de gêmeos em Belém A Polícia Civil investiga se houve omissão de socorro no caso de dois bebês que morreram na madrugada de hoje, em Belém. A mãe deles, uma mulher de 27 anos que estava no sétimo mês de gestação, sentiu fortes dores na barriga e foi até a unidade acompanhada do marido, por volta das 4 horas. Ao chegarem no local, eles foram informados na portaria da falta de leitos.