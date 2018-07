Segundo a polícia, o ocorrido teria sido em decorrência do descarregamento de material químico que deveria ser transportado para Chapecó, em Santa Catarina. As placas do referido caminhão foram anotadas por uma testemunha.

Um laudo sobre o material jogado nas águas será feito pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepan). Levantamento deverá estar pronto em dez dias.