Polícia Civil investigará ação do Gate no caso Eloá

O promotor de Justiça Antônio Nobre Folgado, encarregado de acompanhar o inquérito sobre o seqüestro e morte de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, diz não ter visto conduta criminosa dos policiais militares que conduziram as negociações com Lindemberg Alves, de 22 anos. A menos que fique comprovada uma orientação explícita dos homens do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para que Nayara Silva voltasse ao cativeiro, diz ele, os policiais não serão responsabilizados. "Até onde sabemos, foi ela quem decidiu entrar no apartamento, mas pretendo esclarecer isso definitivamente quando ela prestar o novo depoimento", disse Folgado. Na opinião do promotor, Nayara pode ter descumprido as recomendações do Gate para ajudar a amiga Eloá, uma vez que já havia conseguido convencer Lindemberg a libertar ela própria e outros dois adolescentes que ficaram reféns nas primeiras horas. Apesar da avaliação inicial do promotor, a Polícia Civil pretende investigar a conduta dos PMs. O objetivo é saber se houve desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os policiais também querem saber como a invasão foi feita e se houve disparo antes da ação. A prioridade é ouvir o depoimento formal de Nayara, que só deve receber alta hospitalar na quarta-feira, 22. "O inquérito dirá também se ele atirou contra o escudo de um policial militar", disse um policial que participa das investigações. O plano é concluir a primeira parte da apuração até sexta-feira e enviar o relatório à Justiça. Mas a investigação deve continuar no que é chamado de "autos apartados". "Não há nenhum revanchismo contra a PM. É nossa obrigação constitucional apurar os fatos", afirmou outro delegado, referindo-se ao confronto entre as polícias na semana passada. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) divulgou na segunda-feira, 20, nota na qual pede apuração da conduta da PM e cita que se verifique um possível desrespeito ao artigo 232 do ECA. O artigo diz ser crime submeter criança a vexame ou constrangimento. O conselho lembra que o artigo 18 do estatuto diz ser dever de todos pôr crianças e adolescentes a salvo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. "É evidente a inaceitável ação do comando de permitir que uma amiga da adolescente (...) retornasse ao cativeiro (...), bem como a malsucedida tentativa de resgate", diz a nota. O comando da PM vai aguardar desdobramentos antes de voltar a se manifestar sobre o caso. Os oficiais do Gate dizem estar tranqüilos em relação às críticas recebidas. Esclarecem que, na conversa que antecedeu a volta de Nayara ao apartamento, ela foi devidamente orientada a ficar fora do cativeiro. "Ela voltou porque quis. Temos tudo gravado, inclusive a conversa com a mãe da Nayara", disse um oficial. Um tenente foi quem decidiu invadir o apartamento sem que houvesse consulta, naquele momento, ao comando da Tropa de Choque. Para um oficial superior, a consulta não era necessária.