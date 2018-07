Polícia Civil localiza cemitério clandestino em Embu(SP)

O cachorro, que vive na região, cavou um buraco em um terreno, deixando à mostra uma ossada. O dono do cão acionou a polícia, que desenterrou dois corpos no local. Hoje as buscas na área continuaram e outros dois corpos foram encontrados. Todos estavam enterrados em covas rasas. A área é mal iluminada e pouco movimentada.

A polícia suspeita que o terreno seja usado por um grupo de extermínio. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.