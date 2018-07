Polícia Civil prende acusado de pedofilia no Rio A Polícia Civil do Rio prendeu Marcos Vinícius Ferreti da Silva, de 36 anos, acusado de molestar de uma menina de 8 anos. Morador de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, Silva teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na última sexta-feira, 04, após investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Silva também é investigado em outro inquérito, da 16ª DP (Barra), por supostamente ter abusado de outra criança num shopping da região.