Polícia Civil promete novas manifestações em SP Entidades da Polícia Civil de São Paulo se reuniram na manhã de hoje para decidir sobre os próximos passos da greve da categoria, iniciada em 16 de setembro. Segundo o dirigente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, José Martins Leal, estão marcadas para a próxima quinta-feira novas manifestações em várias regiões do Estado. Na capital, a manifestação será realizada a partir das 14 horas em frente à Assembléia Legislativa, na zona sul de São Paulo. Para o dia 29, foi marcado o dia de Mobilização Nacional, quando os policiais civis da cidade receberão apoio de dezenas de representantes de outros Estados, na Praça da Sé. Os representantes dos sindicatos da categoria voltam a se reunir no próximo dia 27, na Associação dos Investigadores, para discutir o rumo da greve. "Esperamos que alguém do governo nos chame em busca de uma possibilidade de uma proposta decente", comenta Leal, "Estamos dispostos a negociar", finaliza.