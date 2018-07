Polícia Civil recolhe usuários de drogas na Nova Luz A Polícia Civil realiza uma operação na região da Nova Luz, antiga Cracolândia, no centro de São Paulo, desde as 8 horas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a ação deve durar até o fim da tarde e visa a recolher usuários de drogas e encaminhar para abrigos da Prefeitura. A operação é realizada por policiais da 1ª Delegacia Seccional.