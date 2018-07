Polícia Cívil se reunirá terça-feira com Tarso Genro O deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT), o Paulinho da Força Sindical, afirmou hoje que as lideranças do movimento grevista da Polícia Civil de São Paulo e sindicalistas se reunirão na próxima terça-feira com o ministro da Justiça, Tarso Genro, em Brasília, para discutir o impasse no Estado. O encontro, segundo o sindicalista, foi agendado para às 11h30 (de Brasília). O movimento também pretende se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, para tentar encontrar uma solução para a situação que, nesta semana, colocou as polícias civis e militares em confronto, acrescentou. Segundo Paulinho, o objetivo dos grevistas é tentar evitar que as reivindicações dos policiais civis sejam confundidas com um movimento político, como sugeriu o governador do Estado, José Serra (PSDB). "Não queremos politizar o debate, por isso decidimos não falar sobre o assunto com o presidente Lula", disse Paulinho, que hoje se encontra com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante comício da campanha da candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Pela mesma razão, disse o deputado federal, ele aconselhou a ex-prefeita de São Paulo a não abordar o tema durante seu discurso. A candidata realiza comício e se encontra com representantes de movimentos sociais na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, zona central de São Paulo.