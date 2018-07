Polícia Civil tenta identificar estuprador de passageira

Os agentes também pesquisam o banco de dados da polícia para verificar se algum suspeito se encaixa na descrição do criminoso feita pela vítima e por testemunhas, uma vez que estupradores costumam ser reincidentes, de acordo com as autoridades. O delegado Maurício Luciano de Almeida requisitará nesta segunda-feira imagens das câmeras da prefeitura instaladas ao longo das vias que compõem o trajeto do ônibus para ver se existe gravação dos momentos em que o criminoso embarcou e desembarcou do veículo.

O estupro aconteceu por volta das 15h30 de sexta-feira. Na Favela do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte da capital fluminense, um criminoso embarcou num micro-ônibus da linha 369 (Bangu-Carioca) e, armado, rendeu passageiros. Após recolher dinheiro e objetos pessoais, escolheu a vítima, de cerca de 30 anos, obrigou-a a seguir para a parte da frente do ônibus e a estuprou, enquanto o veículo seguia pela Avenida Brasil. A mulher também foi agredida a coronhadas. O criminoso , que aparentava cerca de 25 anos, é "pardo", tem cabelo preto cortado ao estilo asa-delta e parecia estar drogado, desembarcou nas imediações do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia (Into), na zona portuária, e fugiu correndo.