Polícia Civil vai reorganizar delegacias em São Paulo Sorocaba tem 11 distritos policiais para atender 559 mil habitantes. Guarulhos, a segunda maior cidade do Estado de São Paulo, com 1,2 milhão de moradores, é atendida por 9 DPs. Para resolver esse problema, o delegado-geral da Polícia Civil, Maurício Lemos Freire, pretende redistribuir efetivos, corrigindo distorções antigas causadas por pressões políticas na partilha de delegacias. As mudanças ainda não têm data para serem implementadas. Mas um plano foi elaborado a pedido de Freire e vai acompanhar o projeto de modernização da instituição, com a digitalização de comunicações, dos registros de ocorrência e até dos inquéritos. ?Há casos de cidades com 200 mil habitantes que têm seis, sete distritos e outras com 1 milhão de habitantes com menos delegacias?, diz Freire, que quer ainda restringir as delegacias especializadas. A idéia é fortalecer a chamada polícia territorial, aquela que cuida de um bairro ou de uma cidade. Pelo plano, há distritos que vão encolher e fechar à noite e existem aqueles que vão abrir ou crescer. Freire, porém, diz saber que enfrentará resistências. ?Todo mundo gostaria de ter um DP perto de casa, mas temos certeza de que o mais importante é que a população seja atendida em DPs mais eficientes, que não só registrem a ocorrência, mas que solucionem casos.? As informações são do Jornal da Tarde.