Polícia cogita crime passional em morte de turista alemã Tratados como suspeitos de envolvimento na morte da turista alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Nadja Kloker, de 22 anos, seu marido, Pablo Tonelli, de 22 anos, e seu sogro, Ferdinando Tonelli, 45, foram presos esta manhã, em Recife. A polícia trabalha com as hipóteses de crime passional e envolvimento com tráfico de drogas, embora ainda não descarte a versão de latrocínio - roubo seguido de morte - dada pela família.