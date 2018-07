Polícia colhe depoimento de mais 5 pessoas

O inquérito foi aberto pelo delegado do 1.º Distrito Policial, Alessandro Marques, que acompanhou o trabalho das autoridades de saúde, recolheu os materiais para perícia e está colhendo o depoimento de todos os envolvidos nos procedimentos.

Ontem foram ouvidos três técnicos de enfermagem e dois enfermeiros, totalizando sete pessoas até agora.

De acordo com o advogado do Centro Radiológico do Vera Cruz, Cláudio Ortis, o objetivo dos depoimentos tomados pela polícia foi esclarecer o funcionamento da máquina de ressonância magnética e como é realizado o procedimento.

Imagens. A família de uma das vítimas está cobrando da polícia as imagens do circuito interno de vídeo do hospital para confirmar o horário em que foram realizados os exames e que aconteceram as mortes e para saber como foi o atendimento prestado.

A direção do Vera Cruz informou que o atendimento às três vítimas foi imediato, assim que os pacientes comunicaram que estavam passando mal, e que em um dos casos a morte aconteceu durante o transporte do centro radiológico para o pronto-socorro do hospital, que fica no mesmo prédio.

O diretor administrativo do Vera Cruz, Gustavo Sérgio Carvalho, afirmou que as três vítimas foram submetidas a todos os procedimentos de reanimação e as mortes ocorreram muito rapidamente. / R.B.