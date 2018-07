Polícia conclui inquérito de PMs acusados de estupro A polícia civil concluiu nesta sexta-feira, 8, o inquérito sobre a participação de quatro policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, na zona norte do Rio, no estupro de três mulheres, entre elas uma adolescente de 16 anos. O delegado Niandro Lima, titular da 25ª DP (Engenho Novo), responsável pelo caso, pediu ao Ministério Público a prisão preventiva dos quatro PMs.